Ташкентский клуб "Хумо" пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги

ТАСС, 17 апреля. Ташкентский клуб "Хумо" пропустит сезон-2020/21 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды из Узбекистана.

Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК "Хумо" в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК (Открытый чемпионат Республики Казахстан) сезона-2020/21", - говорится в заявлении.

25 марта Федерация хоккея России объявила, что сезон-2019/20 ВХЛ досрочно завершен в связи с распространением коронавируса. Ранее о досрочном завершении сезона объявила и Континентальная хоккейная лига.

В завершившемся сезоне "Хумо" занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у "Тороса" (4-3), а во втором раунде проигрывал "Звезде" со счетом 1-3 на момент остановки сезона.

"Хумо" был основан в 2018 году. Сезон-2019/20 на данный момент стал единственным для команды в ВХЛ. Домашние матчи клуб из Ташкента проводил на "Хумо-Арене" вместимостью 12,5 тыс. человек.