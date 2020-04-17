Руководство "Хумо" надеется возродить хоккейную команду через год

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" надеется на возрождение команды в одной из лиг в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы клуба Александр Малышев.

В пятницу "Хумо" объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Мы надеемся, что через год хоккейный клуб "Хумо" вернется. Сейчас мы не можем прогнозировать, что будет с пандемией, но мы очень надеемся, что удастся и победить болезнь, и возродить клуб. Мы завоевали огромную популярность в Узбекистане", - отметил Малышев.

"У нас был план провести следующий сезон в ВХЛ, а через год пойти в КХЛ [Континентальную хоккейную лигу]. Но в связи с форс-мажором я бы не брался прогнозировать, как точно сложится будущее", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Хумо" подчеркнули, что детские спортивные школы продолжат работу в штатном режиме. "Федерация хоккея Узбекистана продолжает работать. Хоккейные школы, которых на "Хумо-Арене" уже довольно много, продолжат работать. Я думаю, что мы стали первой ласточкой и другие иностранные клубы могут вполне за нами последовать, поскольку границы закрыты, пока не представляется возможным подготовиться к сезону и понять, когда он начнется и в каком формате пройдет", - заключил Малышев.

"Хумо" был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на "Хумо-Арене", вмещающей 12500 зрителей. В завершившемся сезоне "Хумо" занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у "Тороса" (4-3), а во втором раунде проигрывал "Звезде" со счетом 1-3 на момент остановки сезона.