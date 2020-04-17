ХК "Хумо" имеет задержки по выплатам зарплат за март

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудником клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Хумо".

В пятницу "Хумо" объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Компания, которая спонсирует "Хумо", никогда не была замечена в обмане. Задержки бывают, но все точно выплатят. Задержки за март месяц", - сказал собеседник агентства.

"Хумо" был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на "Хумо-Арене", вмещающей 12500 зрителей. В завершившемся сезоне "Хумо" занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у "Тороса" (4-3), а во втором раунде проигрывал "Звезде" со счетом 1-3 на момент остановки сезона.