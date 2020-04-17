{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

ХК "Хумо" имеет задержки по выплатам зарплат за март

В пресс-службе клуба сообщили, что все точно выплатят

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудником клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Хумо".

В пятницу "Хумо" объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Компания, которая спонсирует "Хумо", никогда не была замечена в обмане. Задержки бывают, но все точно выплатят. Задержки за март месяц", - сказал собеседник агентства.

"Хумо" был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на "Хумо-Арене", вмещающей 12500 зрителей. В завершившемся сезоне "Хумо" занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у "Тороса" (4-3), а во втором раунде проигрывал "Звезде" со счетом 1-3 на момент остановки сезона.

Теги
УзбекистанВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Гассиев заявил, что не планирует переходить в ММА
Гассиев отметил, что никогда не пробовал участвовать в смешанных единоборствах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС