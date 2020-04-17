Боксер Гассиев заявил, что не планирует переходить в ММА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев не планирует переходить в смешанные единоборства (ММА). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Не предлагали, и не планирую. Я в принципе никогда не пробовал этого делать. Мне всегда нравился бокс", - сказал Гассиев.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг. Он несколько раз должен был дебютировать в супертяжелом весе, однако поединки каждый раз откладывались. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.