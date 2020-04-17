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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по волейболу Волков подпишет контракт с казанским "Зенитом"

Соглашение будет рассчитано на один год
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков продолжит карьеру в казанском "Зените". Об этом Волков сообщил ТАСС.

"Контракт пока не подписан, но есть соглашение. Контракт будет рассчитан на один сезон", - сказал 35-летний Волков.

Волков в минувшем сезоне выступал за "Динамо-ЛО" из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за "Зенит" с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.

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Летние олимпийские виды спорта
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