Олимпийский чемпион по волейболу Волков подпишет контракт с казанским "Зенитом"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков продолжит карьеру в казанском "Зените". Об этом Волков сообщил ТАСС.

"Контракт пока не подписан, но есть соглашение. Контракт будет рассчитан на один сезон", - сказал 35-летний Волков.

Волков в минувшем сезоне выступал за "Динамо-ЛО" из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за "Зенит" с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.