Владелец ФК "Спартак" Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил Федун.

"Выделил 10 млн рублей центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать", - сказал Федун.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.