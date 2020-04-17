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Влияние коронавируса на спорт

"Матч ТВ" снизит зарплату части сотрудников для сохранения коллектива

Не изменится заработная плата сотрудников, чей доход составлял 65 тыс. рублей ежемесячно и ниже
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ГПМ МАТЧ снизит зарплату для части сотрудников из-за пандемии коронавируса для сохранения коллектива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа", в который входит ГПМ МАТЧ.

"В условиях мировой эпидемии коронавируса и отмены всех спортивных мероприятий на международном и российском уровнях руководство "Газпром-медиа холдинга" приняло комплекс мер, направленных на сохранение в полном составе творческого коллектива уникального российского спортивного канала на фоне снижения доходной части бюджета ГПМ МАТЧ, - говорится в сообщении. - С 1 апреля 2020 года сотрудникам ГПМ МАТЧ, ежемесячный доход которых превышает 65 тыс. рублей, зарплата будет снижена на 20%, с условием, что после снижения она будет составлять не менее 65 тыс. рублей. Заработная плата сотрудников, чей доход составлял 65 тыс. рублей ежемесячно и ниже, не изменится. Фактически снижение доходов на 20% затронет менее 50% персонала ГПМ МАТЧ".

"Минимальный размер заработной платы на уровне 65 тыс. рублей (более чем в 3 раза превышающий МРОТ по г. Москве) был принят на основе анализа существующего уровня оплаты труда персонала ГПМ МАТЧ с учетом необходимости поддержки в условиях экономического спада сотрудников с наименьшим уровнем компенсации. Данные изменения вводятся с возможностью частичного или полного возврата к исходным уровням заработных плат, начиная с сентября 2020 года в случае возобновления спортивных мероприятий и восстановления уровня доходов канала от производства трансляций, продажи платных каналов и рекламы. Зарплата сотрудникам за март 2020 года была решением руководства сохранена и выплачена в полном объеме, несмотря на значительное сокращение количества спортивных мероприятий", - также отмечается в сообщении пресс-службы "Газпром-медиа".

Телеканал "Матч ТВ" начал вещание 1 ноября 2015 года. В список спортивных телеканалов "Газпром-медиа" также входят "Матч Премьер", "Матч! Арена", "Матч! Игра", "Матч! Наш спорт", "Матч! Планета", "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2", "Матч! Футбол 3", КХЛ ТВ, "Матч! Боец" и "Конный мир".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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