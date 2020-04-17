{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС утвердил мировое соглашение Шейдаева и "Динамо" по делу о расторжении контракта

5 февраля РФС наложил запрет на регистрацию "Динамо" новичков в связи с нарушениями при разрыве контракта с 24-летним нападающим

ТАСС, 17 апреля. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров утвердила мировое соглашение азербайджанского нападающего Рамиля Шейдаева и московского "Динамо" по делу о расторжении контракта.

Из-за выявленных нарушений при разрыве контракта с Шейдаевым 5 февраля РФС запретил "Динамо" регистрировать новых футболистов. Позднее в пресс-службе московского клуба сообщили ТАСС, что "Динамо" намерено обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Шейдаев перешел в столичный клуб летом 2019 года, в январе "Динамо" объявило о расторжении контракта. Всего нападающий провел за московскую команду девять матчей и отметился одной результативной передачей. С февраля этого года 24-летний футболист выступает за азербайджанский клуб "Сабах".

Нападающий является воспитанником петербургского "Зенита". Также он выступал за казанский "Рубин", турецкий "Трабзонспор", словацкую "Жилину" и азербайджанский "Карабах". В составе сборной России среди игроков не старше 17 лет Шейдаев стал победителем чемпионата Европы 2013 года. В 2016 году был заигран за основную команду Азербайджана, в ее составе футболист провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Чемпион Европы по волейболу Сивожелез продолжит выступать за "Кузбасс"
Доигровщик подпишет новый контракт с клубом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС