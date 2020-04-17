РФС утвердил мировое соглашение Шейдаева и "Динамо" по делу о расторжении контракта

ТАСС, 17 апреля. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров утвердила мировое соглашение азербайджанского нападающего Рамиля Шейдаева и московского "Динамо" по делу о расторжении контракта.

Из-за выявленных нарушений при разрыве контракта с Шейдаевым 5 февраля РФС запретил "Динамо" регистрировать новых футболистов. Позднее в пресс-службе московского клуба сообщили ТАСС, что "Динамо" намерено обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Шейдаев перешел в столичный клуб летом 2019 года, в январе "Динамо" объявило о расторжении контракта. Всего нападающий провел за московскую команду девять матчей и отметился одной результативной передачей. С февраля этого года 24-летний футболист выступает за азербайджанский клуб "Сабах".

Нападающий является воспитанником петербургского "Зенита". Также он выступал за казанский "Рубин", турецкий "Трабзонспор", словацкую "Жилину" и азербайджанский "Карабах". В составе сборной России среди игроков не старше 17 лет Шейдаев стал победителем чемпионата Европы 2013 года. В 2016 году был заигран за основную команду Азербайджана, в ее составе футболист провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча.