Тренер ФК "Сельта" недоволен решением Смолова улететь в Россию, нарушив карантин

Смолов прилетел в Россию из Испании 5 апреля. Помимо него во время карантина покинул команду и датский полузащитник Пионе Систо, который также отправился на родину.

ТАСС, 17 апреля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия недоволен решением российского нападающего Федора Смолова нарушить карантин во время пандемии коронавируса и улететь в Россию. Об этом Гарсия заявил во время эфира на радио Cope .

"Ситуация с Систо отличается тем, что он никому не сообщил [о решении нарушить карантин], он не понимает, как он рискует и что это может повлечь за собой, - сказал Гарсия. - Но в обоих случаях игроки действовали плохо и совершили ошибку, хотя мы должны показывать пример профессионализма. Например, я нахожусь в Виго, хотя у меня дочь в Мадриде, еще две - в Барселоне, с которыми я сейчас не могу видеться".

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Чемпионат Испании, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.