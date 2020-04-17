Тренер ФК "Сельта" недоволен решением Смолова улететь в Россию, нарушив карантин

ТАСС, 17 апреля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия недоволен решением российского нападающего Федора Смолова нарушить карантин во время пандемии коронавируса и улететь в Россию. Об этом Гарсия заявил во время эфира на радио Cope.
Смолов прилетел в Россию из Испании 5 апреля. Помимо него во время карантина покинул команду и датский полузащитник Пионе Систо, который также отправился на родину.
"Ситуация с Систо отличается тем, что он никому не сообщил [о решении нарушить карантин], он не понимает, как он рискует и что это может повлечь за собой, - сказал Гарсия. - Но в обоих случаях игроки действовали плохо и совершили ошибку, хотя мы должны показывать пример профессионализма. Например, я нахожусь в Виго, хотя у меня дочь в Мадриде, еще две - в Барселоне, с которыми я сейчас не могу видеться".
Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).
Чемпионат Испании, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за ситуации с коронавирусом.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.