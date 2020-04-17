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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Европы по волейболу Сивожелез продолжит выступать за "Кузбасс"

Доигровщик подпишет новый контракт с клубом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы по волейболу Евгений Сивожелез подпишет новый контракт с кемеровским "Кузбассом". Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

Прежний контракт 33-летнего доигровщика с кемеровским клубом истек.

"Сивожелез продолжит выступать за "Кузбасс". Мы договорились с клубом [о новом контракте] , - рассказал Резванов.

Сивожелез является чемпионом Европы 2013 года, а также победителем Мировой лиги и Универсиады. С казанским "Зенитом" он стал пятикратным чемпионом России, трехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2017 года выступал за "Зенит" из Санкт-Петербурга, летом 2019 года перешел в "Кузбасс".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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