Матыцин: строительство объектов по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" продолжится

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" будет продолжено, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

"Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" и федеральной целевой программы должна продолжаться в полном объеме. В том числе необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию спортивных объектов и организовать своевременную закупку спортивного оборудования и инвентаря", - сказал Матыцин.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.