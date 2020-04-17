{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Матыцин: строительство объектов по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" продолжится

Также необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию объектов и организовать закупку спортивного оборудования и инвентаря
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" будет продолжено, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

"Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" и федеральной целевой программы должна продолжаться в полном объеме. В том числе необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию спортивных объектов и организовать своевременную закупку спортивного оборудования и инвентаря", - сказал Матыцин.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.

Реклама на ТАСС
Бокс
Российский боксер Чудинов хочет провести бой 22 июля на Красной площади
Бой Чудинова против малавийца Айзека Чилембы, запланированный на 21 марта во Владикавкаще, отложен на неопределенный срок из-за пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС