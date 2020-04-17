Цорн: "Спартак" не намерен использовать опцию выкупа футболиста "Боруссии" Шюррле

ТАСС, 17 апреля. Московский "Спартак" не планирует использовать опцию выкупа футболиста дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн газете Bild .

Аренда Шюррле в российском клубе рассчитана до 30 июня 2020 года. Действующий контракт 29-летнего нападающего с клубом из Дортмунда истекает 30 июня 2021 года.

"Мы договорились с Андре не использовать согласованный по договору вариант выкупа контракта. Но Андре - выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом", - сказал Цорн.

В составе "Спартака" Шюррле провел 18 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи. Из-за травмы стопы он не выходил на поле в играх весенней части чемпионата России.

Шюррле также выступал за германские "Байер", "Вольфсбург", "Майнц", английские "Челси" и "Фулхэм". Он является чемпионом Англии в составе "Челси" и двукратным обладателем Кубка Германии - по разу с "Боруссией" и "Вольфсбургом". Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии, всего за национальную команду он провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 22 игр.