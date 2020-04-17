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КХЛ

ХК "Металлург": у Мозякина произошла переоценка ценностей в вопросе нового контракта

Соглашение 39-летнего хоккеиста с клубом истекает в конце апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый вице-президент магнитогорского "Металлурга" Сергей Ласьков заявил, что у хоккеиста Сергея Мозякина произошла переоценка ценностей в вопросе о подписании нового соглашения с клубом, и у сторон появилось понимание ситуации. Об этом Ласьков рассказал ТАСС.

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Контракт 39-летнего Мозякина с "Металлургом" истекает 30 апреля. Ранее Ласьков сообщил ТАСС, что его клуб не может предоставить финансовые условия в ответ на запрос игрока.

"Происходит переоценка ценностей. Мы постоянно общаемся и с Сергеем, и с его агентом. У нас еще есть время, и у Сергея есть время, чтобы принять решение. Отношение стали теплее, некоторое понимание есть", - отметил Ласьков.

Мозякин с 2011 по 2020 год выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также побил ряд рекордов чемпионатов страны, в частности по набранным очкам и заброшенным шайбам. Дважды он признавался самым ценным игроком плей-офф.

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