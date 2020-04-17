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Бокс

Российский боксер Чудинов хочет провести бой 22 июля на Красной площади

Бой Чудинова против малавийца Айзека Чилембы, запланированный на 21 марта во Владикавкаще, отложен на неопределенный срок из-за пандемии

ТАСС, 17 апреля. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федор Чудинов сообщил, что хочет провести следующий бой на Красной площади 22 июля. Комментарий Чудинова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ближайшим соперником Чудинова должен был стать малавиец Айзек Чилемба, но из-за ситуации с коронавирусом бой был отложен на неопределенный срок. Поединок должен был состояться 21 марта во Владикавказе.

"22 июля состоится ежегодное празднование Международного дня бокса, и я хотел бы снова провести бой на Красной площади. Это примерная дата, ведь все зависит от сроков окончания карантина. И не знаю, останется ли Чилемба в качестве соперника, или будет новый оппонент", - сказал Чудинов.

В послужном списке 32-летнего россиянина 22 победы (15 нокаутом), два поражения. Прошлый бой Чудинов провел во Владикавказе, победив в декабре 2019 года француза Хассана Н'Дам Н'Жикама решением судей. На Красной площади россиянин провел два поединка, в обоих были одержаны победы. В 2017 году Чудинов оказался сильнее аргентинца Хонатана Барбадильо, а спустя два года российский боксер победил еще одного представителя Аргентины Эсекьеля Освальдо Мадерну.

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