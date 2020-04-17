Российский боксер Чудинов хочет провести бой 22 июля на Красной площади

ТАСС, 17 апреля. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федор Чудинов сообщил, что хочет провести следующий бой на Красной площади 22 июля. Комментарий Чудинова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ближайшим соперником Чудинова должен был стать малавиец Айзек Чилемба, но из-за ситуации с коронавирусом бой был отложен на неопределенный срок. Поединок должен был состояться 21 марта во Владикавказе.

"22 июля состоится ежегодное празднование Международного дня бокса, и я хотел бы снова провести бой на Красной площади. Это примерная дата, ведь все зависит от сроков окончания карантина. И не знаю, останется ли Чилемба в качестве соперника, или будет новый оппонент", - сказал Чудинов.

В послужном списке 32-летнего россиянина 22 победы (15 нокаутом), два поражения. Прошлый бой Чудинов провел во Владикавказе, победив в декабре 2019 года француза Хассана Н'Дам Н'Жикама решением судей. На Красной площади россиянин провел два поединка, в обоих были одержаны победы. В 2017 году Чудинов оказался сильнее аргентинца Хонатана Барбадильо, а спустя два года российский боксер победил еще одного представителя Аргентины Эсекьеля Освальдо Мадерну.