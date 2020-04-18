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Шахматные турниры

Организованный чемпионом мира Карлсеном онлайн-турнир по шахматам стартует в субботу

В соревнованиях примут участие восемь гроссмейстеров, в том числе россиянин Ян Непомнящий

ТАСС, 18 апреля. Супертурнир по шахматам, организатором которого выступает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, начинается в субботу. В онлайн-соревновании примут участие восемь известных гроссмейстеров, в том числе и россиянин Ян Непомнящий.

"Это исторический момент для шахмат, с учетом возможности продолжать профессиональные матчи в онлайн-режиме у нас есть не только шанс, но и ответственность перед игроками и болельщиками по всему миру, которые в отсутствие других видов спорта могут отвлечься путем просмотра профессиональных шахмат", - заявил Карлсен, анонсируя соревнование.

Турнир Magnus Carlsen Invitational будет проходить на принадлежащем компании Карлсена сайте Chess24 и завершится 3 мая. Помимо лидера рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) Карлсена и Непомнящего (4-е место в рейтинге), в соревновании примут участие американцы Фабиано Каруана (2) и Хикару Накамура (18), китаец Динь Лижэнь (3), француз Максим Вашье-Лаграв (5), Аниш Гири из Нидерландов (10) и иранец Алиреза Фируджа (21), выступающий под флагом FIDE. 16-летний иранец, лидирующий в юниорском рейтинге FIDE, в среду выиграл онлайн-турнир по блицу Banter Blitz Cup, одолев в решающем матче из 16 партий Карлсена со счетом 8,5:7,5.

Непомнящий, Каруана, Динь Лижэнь, Вашье-Лаграв и Гири являются участниками турнира претендентов, победитель которого должен встретиться в поединке за мировую шахматную корону с Карлсеном. Турнир стартовал 17 марта в Екатеринбурге, но был приостановлен 26 марта после постановления правительства Российской Федерации о прекращении воздушного сообщения с другими странами из-за коронавируса.

 

Регламент онлайн-турнира

 

Круговой турнир будет состоять из семи туров, шахматисты сыграют друг с другом по одному матчу, он будет включать в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Согласиться на ничью соперники смогут не ранее, чем после 40 ходов. Победитель матча получит 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьи 2:2 будет сыгран "армагеддон" (шахматист играющий белыми фигурами получит пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу, а черных устроит и ничья), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1. В 1-6 турах одновременно будут сыграны два матча, причем каждый тур будет проходить в течение двух дней, в то время как в седьмом туре все четыре матча будут проходить в одно время.

После завершения кругового турнира первые четыре шахматиста выйдут в полуфинал, где занявший первое место сыграет со ставшим четвертым, второй - с третьим. Полуфиналы, финал и матч за третье место будут проходить также с контролем времени "15+10", но в случае ничейного счета после четырех партий будут сыграны еще две партии в блиц (контроль времени "5+3"). Если и по их итогам результат окажется равным, то победителя определит "армагеддон".

Все игроки должны соблюдать правила честной игры, применяемые организаторами. Они включают открытый доступ к своему экрану для главного арбитра турнира и его заместителя, две дополнительные камеры под разными углами, обзор всех игр с помощью античитерской программы chess24. Организаторы предоставят необходимое оборудование для реализации противообманных мер. Призовой фонд турнира составит $250 тыс., победитель получит $70 тыс.

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Шахматные турниры
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