{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: бывший президент "Барселоны" Лапорта намерен снова возглавить клуб

Функционер руководил командой с 2003 по 2010 год
Жоан Лапорта EPA/Sergio Barrenechea
Описание
Жоан Лапорта
© EPA/Sergio Barrenechea

ТАСС, 18 апреля. Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на данный пост. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

По информации источника, Лапорта уверен, что сможет помочь команде преодолеть финансовый кризис и уладить внутренние конфликты. Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в 2021 году.

"Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю. Мы должны серьезно подумать о том, как изменить ситуацию", - сказал функционер.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этом время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала одни Кубок и три Суперкубка Испании. В 2010 году Лапорту на его посту сменил Хосеп Бартомеу.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: футболисты "Челси" отказались от снижения зарплаты на 30%
Игроки согласны на понижение в размере не более 10%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС