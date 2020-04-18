Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 28 ноября

До Нового года пройдут четыре этапа Кубка мира. Второй этап пройдет 3-6 декабря в шведском Эстерсунде, который обычно принимает стартовый этап сезона. Австрийский Хохфильцен примет третий этап (11-13 декабря), французский Анси - четвертый (17-20 декабря).

Январские этапы Кубка мира традиционно пройдут в немецких Оберхофе (7-10 января) и Рупольдинге (13-17 января), а также в итальянском Антхольце (21-24 января), который в предыдущем сезоне принимал чемпионат мира. В 2021 году главный старт года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля, после чего спортсмены отправятся в Пекин на этап Кубка мира (26 февраля - 1 марта), он станет тестовым соревнованием перед зимней Олимпиадой 2022 года. Заключительные два этапа Кубка мира пройдут в чешском Нове-Место (11-14 марта) и Осло (18-21 марта), причем в Норвегии впервые в истории Кубка мира пройдут соревнования в суперспринте.

"Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса, - сказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон. - Но, несмотря на эти неопределенные времена, мы должны смотреть в будущее и надеяться на лучшее. IBU готовится к предстоящему сезону без каких-либо перерывов, и мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в самых лучших и безопасных условиях, а наши болельщики могли наслаждаться соревнованиями. Мы знаем, что нам нужно сохранять гибкость и, возможно, нам придется корректировать планы на основе глобальной ситуации в области здравоохранения и государственных норм для сдерживания вируса, благополучие наших спортсменов, официальных лиц и болельщиков всегда будет иметь первостепенное значение"

Окончательное решение по поводу проведения летнего чемпионата мира по биатлону, запланированного в Рупольдинге на 20-23 августа, будет принято в мае. В настоящее время организаторы соревнований и IBU оценивают последствия решения правительства Германии о запрете массовых мероприятий до 31 августа.