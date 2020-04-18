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Зимние олимпийские виды спорта

Буртасов вернется в биатлон после дисквалификации за допинговое нарушение

В прошлом году чемпион России был наказан за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев
Максим Буртасов Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Максим Буртасов
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Победитель и многократный призер чемпионатов России по биатлону Максим Буртасов возобновит карьеру после годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Никифоров.

В прошлом году Буртасов был наказан за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. Отстранение спортсмена истекло 11 апреля.

"Максим не бросал тренировки, - сказал Никифоров. - Он полон сил и готовится снова выступать".

"Сейчас биатлонный комплекс закрыт, поэтому он тренируется преимущественно в домашних условиях", - добавил он.

Буртасову 30 лет, он завоевывал золотые медали чемпионата России в 2013 и 2015 годах в неолимпийских дисциплинах. На чемпионате России 2019 года стал обладателем серебряной и бронзовой наград. В 2015 году спортсмен завоевал серебро и бронзу на Универсиаде.

Одновременно с Буртасовым на год был отстранен еще один чемпион России Алексей Корнев. Его дисквалификация за аналогичное нарушение также истекла 11 апреля. ТАСС выяснил, что 28-летний спортсмен пока не определился с будущим.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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