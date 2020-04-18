СМИ: "Спартак" и "Краснодар" заинтересованы в 22-летнем албанском голкипере

ТАСС, 18 апреля. Российские футбольные клубы "Спартак" и "Краснодар" заинтересованы в трансфере албанского голкипера турецкого "Менеменспора" Гентиана Сельмани. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Fotomac.

По информации источника, на 22-летнего албанца также претендуют итальянская "Болонья", греческий "Олимпиакос" и украинская "Заря". В текущем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, Сельмани провел 31 матч в разных турнирах, из которых шесть отыграл "на ноль".

Сельмани также выступал за албанские "Кастриоти" и "Лачи". В составе молодежной сборной Албании на его счету 14 встреч, в которых он пропустил 25 мячей, а также забил один гол. В основную сборную Албании голкипер вызывался шесть раз, но на поле так и не вышел.

"Спартак" на момент приостановки чемпионата России после 22 туров занимает восьмое место с 28 очками, "Краснодар" идет третьим, набрав 41 очко.