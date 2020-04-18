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ММА

Боец Фергюсон сделал вес, чтобы оставаться в форме

Поединок Фергюсона против россиянина Хабиба Нурмагомедова должен был состояться 18 апреля в США, но был отменен

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сделал необходимый для поединка вес, чтобы оставаться в форме. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца.

Поединок Фергюсона против россиянина Хабиба Нурмагомедова в легкой весовой категории должен был состояться 18 апреля в США, но был отменен.

"Тело и дух Тони настроены так же, как и перед боем. Поэтому он и сделал вес, чтобы оставаться в форме", - сказал собеседник агентства.

Фергюсон 9 мая может провести бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Джастина Гейджи. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

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