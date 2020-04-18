СМИ: Евролига рассматривает Москву как один из вариантов для завершения сезона

ТАСС, 18 апреля. Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает завершение сезона в одном городе, одним из вариантов является Москва. Об этом сообщает портал Sportando со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

Президент баскетбольной Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей

В четверг президент турнира Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе. При этом матчи будут проходить без зрителей, а сезон должен завершиться до конца июля.

По информации источника, претендентами на проведение "Финала восьми" помимо Москвы являются Афины, а также Каунас и Вильнюс, при этом проведение в литовских городах стоит в приоритете.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.