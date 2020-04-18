СМИ: Евролига рассматривает Москву как один из вариантов для завершения сезона

ТАСС, 18 апреля. Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает завершение сезона в одном городе, одним из вариантов является Москва. Об этом сообщает портал Sportando со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.
В четверг президент турнира Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе. При этом матчи будут проходить без зрителей, а сезон должен завершиться до конца июля.
По информации источника, претендентами на проведение "Финала восьми" помимо Москвы являются Афины, а также Каунас и Вильнюс, при этом проведение в литовских городах стоит в приоритете.
Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.