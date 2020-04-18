В оргкомитете российской части Евро-2020 не получали данных об отказе городов от турнира

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет российской части перенесенного на 2021 год чемпионата Европы по футболу не получал информации о возможном отказе других городов - организаторов турнира от проведения матчей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов - организаторов турнира может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса. Помимо Санкт-Петербурга, городами - организаторами турнира являются Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Как ранее заявлял ТАСС Сорокин, ясность относительно городов, которые в 2021 году примут турнир, наступит 30 апреля. До этого времени у оргкомитетов стран - хозяев турнира есть время для того, чтобы решить, будет тот или иной город принимать матчи турнира в 2021 году или нет.

"УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) результаты декларации о намерении продолжать организацию турнира в 2021 году не раскрывает, обещали рассказать после 30 апреля, - сказал Сорокин. - Связывались ли с российским оргкомитетом по поводу того, что кто-то из городов может сняться? Пока нет".

На данный момент намерение принять игры турнира подтвердили Санкт-Петербург, Лондон, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах. На "Газпром Арене", которая во время турнира будет носить название стадион "Санкт-Петербург", должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.