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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: "Барселона" потеряет более €20 млн, если сезон будет доигран без зрителей

В среднем за каждый матч испанский клуб получает около €3,3 млн от продажи билетов

ТАСС, 18 апреля. Лидер чемпионата Испании по футболу "Барселона" потеряет более €20 млн, если сезон будет доигран при пустых трибунах. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На данный момент сыграно 27 из 38 туров чемпионата, "Барселона" лидирует в таблице с 58 очками. Также "Барселона" играет в плей-офф Лиги чемпионов.

По информации издания, в среднем за каждый матч клуб получает около €3,3 млн от продажи билетов. Общие потери клуба в случае завершения турнира без зрителей или его досрочного завершения могут составить от €20 до €25 млн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов. К настоящему моменту в Испании более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 19 тыс. человек умерли.

Теги
ИспанияВлияние коронавируса на спорт
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