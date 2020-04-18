{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Агент Зарипова заявил, что переговоры с "Ак Барсом" о новом контракте еще не завершены

По словам Юрия Николаева, альтернативные варианты продолжения карьеры 39-летнего хоккеиста пока не рассматриваются
Данис Зарипов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Данис Зарипов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" и нападающий команды Данис Зарипов продолжают вести переговоры о новом контракте 39-летнего игрока. Об этом ТАСС сообщил агент форварда Юрий Николаев.

Контракт Зарипова с "Ак Барсом" рассчитан до 30 апреля. Нападающий выступает за клуб из Казани с 2017 года, ранее он играл в этой команде с 2001 по 2013 год.

На эту тему
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов принял участие в благотворительной акции

"Торгуемся, - сказал Николаев в ответ на вопрос, предложил ли "Ак Барс" новый контракт Зарипову. - Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем [это делать] после 1 мая".

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков по системе "гол плюс пас". В плей-офф он не сыграл ни в одной встрече, пропустив четыре игры против нижнекамского "Нефтехимика" из-за травмы ("Ак Барс" победил в серии со счетом 4-0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе "Ак Барса", два раза с магнитогорским "Металлургом"), ему также принадлежит рекорд по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны (1212 матчей). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира - в 2008, 2009 и 2014 годах.

Реклама на ТАСС
Формула-1
Глава команды "Формулы-1" "Мерседес" Вольфф стал акционером компании "Астон Мартин"
Австрийский менеджер стал обладателем 4,77% акций компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС