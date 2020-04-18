Агент Зарипова заявил, что переговоры с "Ак Барсом" о новом контракте еще не завершены

Контракт Зарипова с "Ак Барсом" рассчитан до 30 апреля. Нападающий выступает за клуб из Казани с 2017 года, ранее он играл в этой команде с 2001 по 2013 год.

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" и нападающий команды Данис Зарипов продолжают вести переговоры о новом контракте 39-летнего игрока. Об этом ТАСС сообщил агент форварда Юрий Николаев.

"Торгуемся, - сказал Николаев в ответ на вопрос, предложил ли "Ак Барс" новый контракт Зарипову. - Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем [это делать] после 1 мая".

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков по системе "гол плюс пас". В плей-офф он не сыграл ни в одной встрече, пропустив четыре игры против нижнекамского "Нефтехимика" из-за травмы ("Ак Барс" победил в серии со счетом 4-0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе "Ак Барса", два раза с магнитогорским "Металлургом"), ему также принадлежит рекорд по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны (1212 матчей). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира - в 2008, 2009 и 2014 годах.