СМИ: Артуро Видаль может стать футболистом "Ньюкасла" в случае прихода Аллегри

ТАСС, 18 апреля. Полузащитник лидирующей в чемпионате Испании по футболу "Барселоны" Артуро Видаль может перейти в английский "Ньюкасл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 32-летний чилиец заинтересован развитием клуба и может согласиться на переход в случае прихода в команду итальянского тренера Массимилиано Аллегри. На данный момент клуб возглавляет англичанин Стив Брюс. На Видаля также претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер".