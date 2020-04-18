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Футбол в Англии

СМИ: Артуро Видаль может стать футболистом "Ньюкасла" в случае прихода Аллегри

На данный момент клуб возглавляет англичанин Стив Брюс

ТАСС, 18 апреля. Полузащитник лидирующей в чемпионате Испании по футболу "Барселоны" Артуро Видаль может перейти в английский "Ньюкасл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 32-летний чилиец заинтересован развитием клуба и может согласиться на переход в случае прихода в команду итальянского тренера Массимилиано Аллегри. На данный момент клуб возглавляет англичанин Стив Брюс. На Видаля также претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер".

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В среду стало известно, что владелец "Ньюкасла" мультимиллионер Майк Эшли договорился продать его за $377 млн суверенному фонду из Саудовской Аравии. Также сообщалось, что клуб заинтересован в заключении контракта с Аллегри, который сейчас находится без работы.

Представляющий "Барселону" с 2018 года Видаль провел в текущем сезоне 31 матч во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. До этого он выступал за чилийский "Коло Коло", германские "Байер" и "Баварию", а также за итальянский "Ювентус", который с 2014 по 2019 год тренировал Аллегри. Под руководством итальянца Видаль провел два сезона, по два раза выиграл чемпионат и Кубок Италии и стал финалистом Лиги чемпионов сезона-2014/15.

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