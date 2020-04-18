Член Зала хоккейной славы Сальминг признался, что боялся умереть от коронавируса

ТАСС, 18 апреля. Член Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) швед Бёрье Сальминг заявил, что мог умереть от болезни, симптомы которой напоминали коронавирус. Комментарий Сальминга приводит пресс-служба НХЛ.

"У меня были проблемы с дыханием, меня очень знобило. Думал, что умру, я сильно болел. Скорая помощь приехала и доставила меня в больницу. Мне не сказали, был ли у меня коронавирус", - сказал 69-летний Сальминг.

Сальминг выступал в НХЛ за "Торонто", в составе которого провел 16 сезонов, и "Детройт", помимо этого он играл за шведские команды "Брюнес" и АИК. Всего в лиге на его счету 1344 (637 шайб + 787 передач) очков в 1148 матчах. В составе сборной Швеции Сальминг выигрывал серебряную (1973) и бронзовую (1972) медали чемпионатов мира. Он стал первым шведским игроком, удостоившимся введения в Зал хоккейной славы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.