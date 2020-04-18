Антидопинговое агентство Норвегии из-за пандемии проводит тестирование в доме на колесах

ТАСС, 18 апреля. Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) во время пандемии коронавируса проводит тестирование на допинг среди спортсменов страны, передвигаясь на специально оборудованном доме на колесах. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям ADNO Хальвор Бифуглиен, комментарий которого приводит норвежский телеканал NRK .

По решению властей Норвегии из-за пандемии коронавируса закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств. Правительство страны запретило въезд в страну иностранцам, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгенской зоны.

Для проведения тестирования среди спортсменов во время пандемии ADNO переоборудовало дом на колесах в мобильный центр. Машина разделена на две зоны, спортсмены и врачи при сдаче проб заходят с разных сторон, при этом между ними сохраняется визуальный контакт.

"Мы должны были найти решение, чтобы иметь контроль над инфекцией, - сказал Бифуглиен. - Сейчас не время для визитов в гости, но здесь мы можем добиться необходимой дезинфекции для проведения тестов на допинг. Мы находимся в особой ситуации и должны сделать все возможное, чтобы антидопинговая работа продолжалась".

"Когда мы находимся в одном доме с людьми, мы не знаем, есть ли там кто-то, кто находится в группе риска, имеет симптомы инфекции или находится в карантине. Используя дом на колесах, мы учитываем все аспекты", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время заразились около 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.