СМИ: ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год

ТАСС, 19 апреля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложит бразильскому нападающему Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

По информации источника, испанская "Барселона" заинтересована в возвращении 28-летнего бразильца, однако в пятницу радиосеть Catalunya Radio сообщила, что Неймар не перейдет в "Барселону" в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.