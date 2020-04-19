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Футбол в Англии

СМИ: "Арсенал" сделал предложение "Валенсии" о трансфере футболиста Родриго Морено

По информации источника, сумма трансфера превысит €50 млн
Родриго Морено EPA-EFE/ALBERTO MORANTE
Описание
Родриго Морено
© EPA-EFE/ALBERTO MORANTE

ТАСС, 19 апреля. Английский футбольный клуб "Арсенал" обратился в испанскую "Валенсию" с предложением о трансфере нападающего Родриго Морено. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, "Арсенал" рассматривает Морено в качестве замены габонскому форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть клуб по окончании срока действия контракта следующим летом. К еще одному форварду "Арсенала" французу Александру Ляказетту интерес проявляет испанский "Атлетико" (Мадрид). В связи с этим главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил скаутскую службу клуба найти нападающего, одним из вариантов стал 29-летний испанский форвард. Отмечается, что владелец "Валенсии" Питер Лим не против ухода Морено.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Морено в €40 млн, источник отмечает, что сумма трансфера за испанца превысит €50 млн, не считая бонусов. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, Морено провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился пять раз и сделал 11 голевых передач. Помимо "Валенсии", с которой футболист выиграл Кубок Испании, Морено выступал за португальскую "Бенфику" (в ее составе он стал чемпионом Португалии, обладателем кубка страны и Кубка лиги, дважды выходил в финал Лиги Европы) и английский "Болтон".

В составе сборной Испании игрок провел 22 матча, в том числе три встречи на чемпионате мира в России, и забил восемь мячей. Он является чемпионом Европы среди игроков не старше 21 года и серебряным призером европейского первенства среди игроков не старше 19 лет.

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