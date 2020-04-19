Футболисты китайского клуба "Ухань" вернулись в город спустя более трех месяцев

Футболисты вынуждены были покинуть Ухань 2 января, потому что город стал эпицентром вспышки коронавируса. По данным агентства, на железнодорожной станции, куда прибыл поезд с командой, игроков встретили десятки болельщиков. Футболисты находились в Испании, 16 марта они вернулись в Китай, в Шеньчжень. Когда обстановка в Ухани стабилизировалась, команде разрешили вернуться в город.

ТАСС, 19 апреля. Футболисты китайского клуба "Ухань" вернулись в одноименный город, где базируется команда, спустя более трех месяцев. Об этом сообщает AFP .

"Игроки воссоединились со своими семьями после более чем трехмесячной разлуки. Команда благодарит семьи за их поддержку и понимание", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ожидается, что 22 апреля "Ухань" возобновит тренировки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Китае было зафиксировано более 82 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 4,5 тыс. человек скончались.