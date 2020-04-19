Футболист брестского "Динамо" Хачериди угрожал судье после матча с "Витебском"

ТАСС, 19 апреля. Защитник белорусского футбольного клуба "Динамо" (Брест) Евгений Хачериди пытался ударить судью после матча пятого тура национального чемпионата против "Витебска". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".

Матч прошел в субботу в Витебске и завершился победой хозяев со счетом 1:0. "Динамо" завершало игру вдевятером из-за двух удалений: за второе предупреждение на 73-й минуте поле покинул полузащитник Габи Кики, на 85-й минуте прямую красную карточку получил Хачериди.

По информации издания, в протоколе матча зафиксировано, что после окончания встречи в подтрибунном помещении Хачериди пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, в протоколе также отмечено, что массажист "Динамо" Сергей Лапицкий оскорблял судью и угрожал физической расправой.

"Витебск" занимает второе место в чемпионате Белоруссии, набрав 10 очков после пяти матчей. Столько же очков у "Слуцка", который опережает клуб из Витебска по дополнительным показателям. "Динамо" находится на десятом месте, имея на счету 7 очков после пяти игр.

Чемпионат Белоруссии являет одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван или отложен из-за пандемии коронавируса.