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Мировой футбол

Футболист брестского "Динамо" Хачериди угрожал судье после матча с "Витебском"

Инцидент произошел после окончания встречи, в которой защитник получил красную карточку

ТАСС, 19 апреля. Защитник белорусского футбольного клуба "Динамо" (Брест) Евгений Хачериди пытался ударить судью после матча пятого тура национального чемпионата против "Витебска". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".

Матч прошел в субботу в Витебске и завершился победой хозяев со счетом 1:0. "Динамо" завершало игру вдевятером из-за двух удалений: за второе предупреждение на 73-й минуте поле покинул полузащитник Габи Кики, на 85-й минуте прямую красную карточку получил Хачериди.

По информации издания, в протоколе матча зафиксировано, что после окончания встречи в подтрибунном помещении Хачериди пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, в протоколе также отмечено, что массажист "Динамо" Сергей Лапицкий оскорблял судью и угрожал физической расправой.

"Витебск" занимает второе место в чемпионате Белоруссии, набрав 10 очков после пяти матчей. Столько же очков у "Слуцка", который опережает клуб из Витебска по дополнительным показателям. "Динамо" находится на десятом месте, имея на счету 7 очков после пяти игр.

Чемпионат Белоруссии являет одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван или отложен из-за пандемии коронавируса.

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