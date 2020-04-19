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Допинг в спорте

Олимпийский чемпион по борьбе Власов назвал жесточайшим антидопинговый контроль в РФ

Спортсмен отметил, что уже не помнит допинговый скандал с российским спортом перед ОИ-2016
Роман Власов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Власов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Борец греко-римского стиля Роман Власов считает, что в российском спорте существует жесточайший антидопинговый контроль. Об этом он заявил ТАСС.

В июле 2016 года после допингового скандала Международный олимпийский комитет принял решение не отстранять всю сборную России от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Международные спортивные федерации на основании заявок от российских атлетов получили право самостоятельно определить, кто из них сможет выступить на Играх.

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"У нас был сбор в Сочи, каждый день была тяжелая работа, и мы ложились спать с мыслью о восстановлении, - сказал Власов. - И в 6-7 утра стук в дверь, после которого ты уже не уснешь. Мы помним, какие были события перед той Олимпиадой, у нас уже иммунитет к таким ситуациям. Но коронавирус уже все перекрыл, мы уже не помним допинговый скандал".

"Что касается борьбы, то у нас очень мало случаев [нарушения антидопинговых правил]. Допинг в нашем виде спорта не сильно тебе поможет, вообще практически не поможет. У нас есть элементы - скорость, выносливость, приемы - если ты их не делаешь, ты просто не выиграешь. Плюс - жесточайший контроль", - добавил спортсмен.

Из-за пандемии Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование. При этом агентство продолжает работу по планированию.

Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на счету борца две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

Теги
РоссияДопингВласов, Роман Андреевич
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