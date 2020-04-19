Олимпийский чемпион по борьбе Власов назвал жесточайшим антидопинговый контроль в РФ

В июле 2016 года после допингового скандала Международный олимпийский комитет принял решение не отстранять всю сборную России от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Международные спортивные федерации на основании заявок от российских атлетов получили право самостоятельно определить, кто из них сможет выступить на Играх.

"У нас был сбор в Сочи, каждый день была тяжелая работа, и мы ложились спать с мыслью о восстановлении, - сказал Власов. - И в 6-7 утра стук в дверь, после которого ты уже не уснешь. Мы помним, какие были события перед той Олимпиадой, у нас уже иммунитет к таким ситуациям. Но коронавирус уже все перекрыл, мы уже не помним допинговый скандал".

"Что касается борьбы, то у нас очень мало случаев [нарушения антидопинговых правил]. Допинг в нашем виде спорта не сильно тебе поможет, вообще практически не поможет. У нас есть элементы - скорость, выносливость, приемы - если ты их не делаешь, ты просто не выиграешь. Плюс - жесточайший контроль", - добавил спортсмен.

Из-за пандемии Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование. При этом агентство продолжает работу по планированию.

Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на счету борца две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.