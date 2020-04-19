СМИ: футболист "Челси" Жиру летом перейдет в "Интер"

ТАСС, 19 апреля. Нападающий английского футбольного клуба "Челси" Оливье Жиру летом перейдет в итальянский "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По данным портала, миланский клуб уже обсудил условия личного контракта с Жиру. Действующее соглашение 33-летнего француза с "Челси" истекает 30 июня 2020 года.

За лондонский клуб Жиру в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых забил три мяча. Ранее форвард выступал за английский "Арсенал", а также французские "Монпелье", "Тур", "Истр" и "Гренобль". В составе национальной сборной Жиру сыграл 97 матчей, в которых отличился 39 раз.

Жиру стал победителем Лиги Европы, выступая за "Челси", а также выиграл Кубок Англии. В составе "Арсенала" французский нападающий по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии, в составе "Монпелье" стал чемпионом Франции. Вместе со сборной Франции Жиру выиграл чемпионат мира 2018 года и стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.