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Влияние коронавируса на спорт

РПЛ допускает, что оставшиеся матчи сезона могут быть доиграны без зрителей

В премьер-лиге отметили, что срок приостановки сезона неокончательный и может быть пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 19 апреля. Российская премьер-лига (РПЛ) допускает проведение оставшихся матчей текущего сезона без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Сезон-2019/20 Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. На момент приостановки в чемпионате России были сыграны 22 тура из 30 запланированных.

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"Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей, - говорится в сообщении. - Мы понимаем, что игры без болельщиков - это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны".

В РПЛ отметили, что срок приостановки сезона неокончательный и может быть пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти. Отмечается, что чемпионат России возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Также сообщается, что чемпионат планируется возобновить в любую из недель с середины июня по середину июля.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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