РПЛ: окончательное решение по контрактам футболистов останется за клубами

Сезон-2019/20 Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований в стране до 31 мая.

ТАСС, 19 апреля. Право принятия окончательного решения по контрактам футболистов, истекающим в июне, останется за клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

РПЛ допускает, что оставшиеся матчи сезона могут быть доиграны без зрителей

РПЛ, ссылаясь на регламент Международной федерации футбола (ФИФА), рекомендует клубам продлить срок действия контрактов с игроками до новой даты окончания сезона. В случае, если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления контракта в силу на новую дату начала следующего сезона.

"Тем не менее, окончательное решение остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае", - говорится в заявлении.

После 22 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России петербургский "Зенит", набравший 50 очков. Второе место занимает московский "Локомотив" (41 очко), на третьей строчке располагается "Краснодар" (41), уступая "Локомотиву" по дополнительным показателям.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.