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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: Шюррле помог Тедеско покинуть Россию в условиях ограниченного количества рейсов

Футболист организовал перелет в Берлин на частном самолете

ТАСС, 19 апреля. Футболист "Спартака" Андре Шюррле помог главному тренеру московского клуба Доменико Тедеско и тренеру вратарей Максу Урванчки покинуть Россию, организовав частный рейс. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, Тедеско и Урванчки не смогли улететь в Германию запланированными ранее рейсами, потому что они были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы помочь им, Шюррле организовал перелет в Берлин частным самолетом, которым также воспользовались выступающие за "Спартак" Самюэль Жиго, Алекс Крал и Гус Тил.

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Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. На данный момент в РПЛ сыграны 22 тура из 30 запланированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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