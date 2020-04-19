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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: руководство Ла лиги и испанская футбольная федерация договорились доиграть сезон

Стороны провели восьмичасовые переговоры по этому вопросу 18 апреля
Футболисты "Реала" Каземиро и "Барселоны" Лионель Месси EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Футболисты "Реала" Каземиро и "Барселоны" Лионель Месси
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 19 апреля. Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла лига), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Высший спортивный совет (CSD) договорились доиграть оставшиеся матчи первенства страны. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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В настоящее время чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По информации источника, 18 апреля стороны провели восьмичасовые переговоры, по итогам которых было заключено принципиальное соглашение доиграть оставшиеся матчи чемпионата. Отмечается, что одной из причин подобного решения является экономический аспект, поскольку из-за кризиса, вызванного пандемией, правительство Испании будет вынуждено подготовить более строгие бюджеты в спортивном направлении, а доходы от проведения матчей чемпионата Испании составляют 1,37% ВВП страны.

После 27 туров в турнирной таблице чемпионата Испании лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. Второе место занимает мадридский "Реал" (56 очков), третье - "Севилья" (47).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Испании было выявлено 195 944 случая заражения, 20 453 человека скончались, выздоровели 77 357 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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