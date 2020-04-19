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Мировой футбол

УЕФА покажет матч чемпионата Европы 1996 года между сборными России и Чехии

Начало трансляции запланировано на 18:00 мск

ТАСС, 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) покажет на сайте UEFA.tv матч чемпионата Европы 1996 года между сборными России и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Начало трансляции запланировано на 18:00 мск.

Матч, который прошел 19 июня 1996 года, состоялся в рамках группового этапа. Россия и Чехия попали в квартет C, где их соперниками стали сборные Италии и Германии. В первых двух матчах россияне дважды проиграли - итальянцам 1:2, футболистам из Германии - 0:3, при этом у сборной России сохранялись шансы на выход из группы. Необходимо было крупно обыгрывать чехов и надеяться на то, что в параллельном матче сборная Германии окажется сильнее команды Италии.

В стартовом составе сборной России на поле вышли Станислав Черчесов, Омари Тетрадзе, Сергей Горлукович, Юрий Никифоров, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Игорь Яновский, Валерий Карпин, Илья Цымбаларь, Игорь Колыванов и Игорь Симутенков. Главным тренером команды на Евро-1996 был Олег Романцев.

Российская сборная в итоге не смогла выйти из группы, несмотря на то что встреча с чехами получилась результативной. В четвертьфинал попали команды Германии и Чехии, и именно они встретились в финале. Основное время решающей встречи турнира закончилось вничью - 1:1. В дополнительное время мяч, который принес титул сборной Германии, забил Оливер Бирхофф.

Теги
Мировой футбол
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