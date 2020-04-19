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ММА

Борец Власов заявил, что Абдулманап Нурмагомедов может подготовить его к дебюту в ММА

Отец чемпиона UFC готов сделать из победителя Олимпийских игр бойца ММА за полгода

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов предложил подготовить борца Романа Власова к выступлению в смешанных единоборствах (ММА). Об этом Власов рассказал ТАСС.

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Ранее Власов заявил, что Нурмагомедов предлагал ему после завершения борцовской карьеры стать бойцом ММА.

"Был момент, когда Абдулманап тренировал нас. Я попросил, чтобы он показал удар, я никогда в жизни этим не занимался, чисто для себя", - сказал Власов.

"Он сказал мне: "Ты сейчас закончишь, я возьмусь тебя тренировать. Полгода дай мне, и я сделаю из тебя бойца. Не хочу, чтобы ты просто так вышел в октагон и просто так упал, я хочу, чтобы ты выиграл", - добавил спортсмен.

Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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