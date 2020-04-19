СМИ: итальянские футбольные клубы получили план для тренировок после выхода с паузы

ТАСС, 19 апреля. Итальянская федерация футбола (FIGC) опубликовала правила организации тренировок для клубов, которые необходимо будет соблюдать после вынужденной паузы в сезоне, вызванной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Как заявлено в документе, за три-четыре дня до начала тренировок футболисты и все сотрудники команд пройдут медицинские тестирования, при этом обследования будут распределены по времени, чтобы сохранить социальное дистанцирование. На первой неделе анализ крови на антитела будет проводиться каждый день, это необходимо для того, чтобы выявить наличие коронавируса и выяснить, появился ли к нему иммунитет. Кроме этого, ежедневно будет измеряться температура тела футболистов.

После этого футболистов разделят на группы: в первой будут те, у кого тест на заражение дал положительный результат, а также присутствуют серьезные симптомы заболевания, во второй - игроки, у которых тест также оказался положительным, но симптомов нет или они незначительны, в третьей - футболисты с отрицательным тестом. Тренировки будут проходить в изолированном пространстве, чтобы избежать новых возможных заражений.

После завершения первой тренировочной недели частота взятия анализов будет постепенно снижаться. Выздоровевшие после заражения игроки будут проходить дополнительные медицинские тестирования, чтобы избежать возможных осложнений, связанных с последствиями вируса.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 175 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 45 тыс. человек вылечились, более 23 тыс. - скончались.