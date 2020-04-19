Олимпийский отборочный турнир по настольному теннису в Москве перенесен на 2021 год

ТАСС, 19 апреля. Европейский квалификационный к Олимпийским играм в Токио турнир по настольному теннису перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Изначально турнир должен был пройти в Москве в период с 8 по 12 апреля. Позднее ITTF запретила проводить соревнования под эгидой организации до 30 июня. Помимо европейского квалификационного турнира, ITTF перенесла отборочные турниры в Азии, Америке и Океании.

В связи с пандемией коронавируса Игры в Токио были перенесены с 2020 года на лето 2021 года и пройдут с 23 июля по 8 августа. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.