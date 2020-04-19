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Влияние коронавируса на спорт

Щербакова призналась, что ей приходится больше ограничивать себя в еде на самоизоляции

Фигуристка отметила, что это происходит из-за снижения интенсивности тренировок
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 апреля. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что, находясь на самоизоляции, ей приходится ограничивать себя в еде больше обычного. Об этом фигуристка рассказала при общении с болельщиками в прямом эфире в Instagram.

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"В обычные дни я себя не ограничиваю, но я стараюсь есть правильную пищу, чтобы у меня были силы на тренировки, - сказала Щербакова. - Но при этом я понимаю, что если я буду запрещать себе что-то есть, то будут моменты, когда могу сорваться. А так, я просто слежу [за питанием]".

Щербакова отметила, что на самоизоляции интенсивность тренировок снизилась, поэтому приходится ограничивать себя в еде. "Стараюсь вечером и на ночь ничего не есть. Худеть мне не приходилось, глобально точно нет, только по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать", - добавила 16-летняя фигуристка.

Помимо двух побед в чемпионате России, Щербакова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в 2020 году, также в сезоне-2019/20 она стала лучшей на этапах Гран-при в Китае и США, в финале серии россиянка заняла второе место.

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