Чемпионат Туркмении по футболу возобновился после паузы

ТАСС, 19 апреля. Розыгрыш футбольного чемпионата Туркмении возобновился после временной приостановки. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Туркмении.

В воскресенье турнир был возобновлен матчем четвертого тура между командами "Алтын-Асыр" и "Копетдаг". Встреча завершилась вничью - 1:1. Предыдущий матч чемпионата был сыгран 20 марта, тогда "Алтын-Асыр" обыграл "Мерв" со счетом 2:0.

В 28-м по счету розыгрыше чемпионата Туркмении участвуют восемь команд, турнир проходит в четыре круга. Планируется, что второй круг завершится 13 июня.

В турнирной таблице лидирует "Копетдаг", который набрал восемь очков после четырех туров.

Туркмения является одной из немногих стран мира, где официально не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Власти ввели жесткие карантинные ограничения при въезде на территорию страны и ограничили авиасообщение. При этом в республике не отменялись массовые мероприятия.