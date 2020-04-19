Тренер сборной Бельгии по футболу: восстановление Азара проходит в хорошем темпе

ТАСС, 19 апреля. Восстановление нападающего сборной Бельгии по футболу Эдена Азара от травмы лодыжки проходит в хорошем темпе. Об этом рассказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Азар, выступающий за мадридский "Реал", получил повреждение во встрече 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (0:1) 22 февраля. Этот матч был вторым матч для бельгийского полузащитника после прошлой травмы. Первую встречу он провел 16 февраля против "Сельты" (2:2), до этого Азар не выходил на поле с конца ноября 2019 года. В настоящее время чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Я знаю, что он восстанавливается. Никаких осложнений нет, и он готов к тому, чтобы в скором времени вернуться к тренировкам, - сказал Мартинес. - Операция прошла хорошо, остается надеется, что следующие несколько недель пройдут без осложнений".

В нынешнем сезоне Азар провел 15 матчей за "Реал" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Бельгиец перешел в испанский клуб из английского "Челси" в июле 2019 года за €100 млн. В составе лондонской команды он дважды выиграл чемпионат Англии (2014/2015, 2016/17), Кубок Англии (2017/18), Лигу Европы (2012/13, 2018/19). Выступая за французский "Лилль", Азар стал чемпионом страны и обладателем национального кубка по итогам сезона-2010/11.

В составе сборной Бельгии Азар провел 106 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 33 результативные передачи.