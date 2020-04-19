Щербакова сообщила, что тренеры не контролируют упражнения фигуристок на самоизоляции

ТАСС, 19 апреля. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что тренеры не подвергают жесткому контролю упражнения спортсменок в условиях самоизоляции на время пандемии коронавируса. Об этом спортсменка сообщила в эфире радиостанции "Маяк" .

Щербакова призналась, что ей приходится больше ограничивать себя в еде на самоизоляции

Группа Этери Тутберидзе, в которой занимается Щербакова, приостановила ледовые тренировки с 21 марта.

"Мы все дети немаленькие, и нас очень много, поэтому за нами не следят, но, конечно, связываются с нами, общаемся, контролируют, - сказала 16-летняя Щербакова. - На самом деле нам не дают комплексы упражнений, мы их регулярно выполняем в зале, на льду, так что мы все знаем, что нужно делать. Просто тренеры связываются с нами, узнают, как дела, как форма, как мы себя чувствуем".

Помимо двух побед в чемпионате России, Щербакова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в 2020 году, также в сезоне-2019/20 она стала лучшей на этапах Гран-при в Китае и США, в финале серии россиянка заняла второе место.