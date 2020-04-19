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Футбол в России

ЦСКА стал победителем турнира РПЛ по киберфутболу

Второе место заняла "Уфа", третье - "Cочи"

ТАСС, 19 апреля. Александр Королев, представляющий московский ЦСКА, стал победителем турнира по киберфутболу, проводимого под эгидой Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В финале до двух побед Королев обыграл Александра Степина, игравшего за "Уфу" (2:0).

В матче за третье место победу одержал Сергей Ванюшин ("Сочи"), в матче до двух побед он победил Ивана Сердеенко (петербургский "Зенит") со счетом 2:0.

Турнир проводился на платформе футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, участие принимали восемь команд - ЦСКА, "Уфа", "Оренбург", "Тамбов", "Сочи", екатеринбургский "Урал", "Зенит" и московский "Спартак". Соревнования проходили по кубковой системе со стадии 1/4 финала.

Теги
Российский футбол
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