ЦСКА стал победителем турнира РПЛ по киберфутболу

ТАСС, 19 апреля. Александр Королев, представляющий московский ЦСКА, стал победителем турнира по киберфутболу, проводимого под эгидой Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В финале до двух побед Королев обыграл Александра Степина, игравшего за "Уфу" (2:0).

В матче за третье место победу одержал Сергей Ванюшин ("Сочи"), в матче до двух побед он победил Ивана Сердеенко (петербургский "Зенит") со счетом 2:0.

Турнир проводился на платформе футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, участие принимали восемь команд - ЦСКА, "Уфа", "Оренбург", "Тамбов", "Сочи", екатеринбургский "Урал", "Зенит" и московский "Спартак". Соревнования проходили по кубковой системе со стадии 1/4 финала.