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Бокс

Федерация бокса России предложила провести боксерский бой Тимати и Басте

Дата возможного поединка не называется
Тимати Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Тимати
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федерация бокса России предложила провести боксерский поединок между музыкальными исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Василием Вакуленко (Бастой). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Будем активно работать, чтобы был такой формат, - сказал Кремлев. - Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать".

"Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали", - добавил собеседник агентства.

В ноябре прошлого года российский боец ММА Александр Емельяненко нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса.

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