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Бокс

Кремлев: Москва может принять квалификационный турнир по боксу к Олимпиаде

Изначально соревнования проходили в марте в Лондоне, но были прерваны из-за пандемии коронавируса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры в Токио может пройти в Москве, соответствующую заявку подаст Международная ассоциация бокса (AIBA). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.

"Будем подавать заявку, чтобы провести квалификацию в Москве, - сказал Кремлев. - То, как это мероприятие было организовано в Англии, не соответствует уровню бокса. AIBA направит соответствующее письмо, поскольку все национальные федерации уже предложили провести новый отбор".

Квалификация на Олимпийские игры проходила в марте в Лондоне, однако была прервана из-за пандемии коронавируса.

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