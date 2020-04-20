Кремлев: Москва может принять квалификационный турнир по боксу к Олимпиаде

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры в Токио может пройти в Москве, соответствующую заявку подаст Международная ассоциация бокса (AIBA). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.

"Будем подавать заявку, чтобы провести квалификацию в Москве, - сказал Кремлев. - То, как это мероприятие было организовано в Англии, не соответствует уровню бокса. AIBA направит соответствующее письмо, поскольку все национальные федерации уже предложили провести новый отбор".

Квалификация на Олимпийские игры проходила в марте в Лондоне, однако была прервана из-за пандемии коронавируса.