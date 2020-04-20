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Бокс

Находящийся под следствием Кушиташвили будет волонтером Федерации бокса России

Спортсмен обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Находящийся под следствием боксер Георгий Кушиташвили будет работать волонтером в рамках программы Федерации бокса России. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Ранее суд изменил меру пресечения Кушиташвили, обвиняемому в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, с содержания под стражей на домашний арест и продлил ее до 1 мая.

"Мы следим и контролируем, он сейчас будет работать у нас как волонтер, - сказал Кремлев. - Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь".

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Бокс
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