РУСАДА проведет для сотрудников ВФЛА 20 апреля антидопинговый онлайн-семинар

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) станут участниками онлайн-семинара, который проведет 20 апреля главный специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Евгений Христенко. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Тема семинара - актуальные вопросы антидопингового обеспечения в 2020 году, - сказала Юхарева. - Будут обсуждаться важные вопросы в рамках сложившейся ситуации с пандемией коронавируса, допинг-контроль, а также вопросы, связанные с оформлением разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов".

По словам пресс-атташе ВФЛА, семинар проводится для всех сотрудников федерации, членов президиума, комитетов и комиссий, а также представителей тренерского штаба сборных России.