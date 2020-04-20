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Допинг в спорте

РУСАДА проведет для сотрудников ВФЛА 20 апреля антидопинговый онлайн-семинар

Тема семинара - актуальные вопросы антидопингового обеспечения в 2020 году
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) станут участниками онлайн-семинара, который проведет 20 апреля главный специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Евгений Христенко. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Тема семинара - актуальные вопросы антидопингового обеспечения в 2020 году, - сказала Юхарева. - Будут обсуждаться важные вопросы в рамках сложившейся ситуации с пандемией коронавируса, допинг-контроль, а также вопросы, связанные с оформлением разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов".

По словам пресс-атташе ВФЛА, семинар проводится для всех сотрудников федерации, членов президиума, комитетов и комиссий, а также представителей тренерского штаба сборных России.

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Допинг
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